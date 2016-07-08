Штаб АТО просит СБУ лишить аккредитации журналистов "Громадського ТБ"

Поддерживая инициативу украинских десантников из 81 отдельной аэромобильной бригады ВДВ, которые защищают Авдеевскую промзону, пресс-центр штаба АТО ходатайствует перед СБУ о приостановке аккредитации журналистов "Громадського ТБ" Анастасии Станко, Константина Реуцкого и специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице штаба в Facebook.

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В сообщении говорится, что 6 июля 2016 года в населенном пункте Авдеевка на промзоне, которую обороняют украинские десантники, вели съемки журналисты "Громадського ТБ" Анастасия Станко и Константин Реуцкий. С ними также была и представитель российского издания "Новая газета" Юлия Полухіна, которую журналисты "Громадського ТБ" представили как своего работника. Станко и Реуцкий не первый раз работают в промзоне, поэтому их хорошо знают десантники.

"Указанные журналисты отсняли обстрелы наших позиций со стороны российских оккупационных войск и двух погибших украинских военнослужащих в результате попадания мины в блиндаж", - подчеркивают в штабе.

Утром 8 июля этот сюжет был опубликован на сайте "Громадського ТБ". Защитники промзоны обратились с требованием к руководству канала снять видео, что последние и сделали. Однако, отмечают в штабе, через некоторое время подобный сюжет вышел на сайте "Новой газеты" с авторством Юлии Полухиной. Он разлетелся по интернету, российским СМИ и медиа-ресурсами так называемой "ДНР".

"На данном видео четко отснятые позиции десантников, их лица и оружие, предметы, которые могут стать ориентирами для врага. Это является грубым нарушением правил работы журналистов в зоне АТО. Пресс-центр АТО подчеркивает: нет ничего ценнее, чем жизнь и здоровье наших воинов. Затем к журналистам, которые в своей деятельности грубо противоречат данному принципу, будут приниматься соответствующие решения", - подчеркивают в штабе.

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У Анастасии Станко, Константина Реуцкого и Юлии Полухиной есть аккредитация СБУ и на основе этого соответствующие пресс-карты. Но Юлия Полухина за все время пребывания в зоне АТО ни разу не предоставляла заявок на работу в подразделениях ВС Украины.

Пресс-служба командования ВДВ ВС Украины поддерживает просьбу личного состава 81 отдельной аэромобильной бригады ВДВ о лишении аккредитации на работу в зоне проведения АТО, до выяснения обстоятельств, журналистов Анастасии Станко, Юлии Полухиной, всех групп "Громадського ТБ" и корреспондентов "Новой газеты".

Поддерживая инициативу украинских десантников, которые обороняют Авдіївську промзону, пресс-центр штаба АТО также ходатайствует перед СБУ о приостановке аккредитации журналистов до выяснения всех обстоятельств.

В свою очередь "Громадське ТВ" на своем сайте заявило, что эти обвинения не соответствуют действительности. Журналисти утверждают, что "Громадське" не распространяло фото с боевых позиций украинских военных – ни через собственные платформы, ни через личные страницы журналистов в соцсетях.

Как сказано в сообщении, "Громадське": "Не размещало репортаж о боях возле Авдеевки на своем сайте до согласования материала с военными из-за вопроса безопасности позиций украинских военных. В течение двух суток сознательно не сообщало о гибели военных, свидетелями которой стали наши журналисте. Мы ждали пока об этом будут проинформированы их родные, а имена погибших будут опубликованы официально. В то же время, накануне, 7 июля «Новая газета» опубликовала собственный материал и видеосюжет на собственном сайте. "Громадське" не имеет никакого отношения к публикации «Новой газеты» и ознакомилось с ней так же, как и другие пользователи. Юлия Полухина находилась вместе с журналистами "Громадського" на позициях украинских военных, получив разрешение на съемку в штабе АТО, а также согласовав свой визит с командованием ВДВ".

"Заявление пресс-центра АТО о том, что журналисты ""Громадського" представили ее как собственную сотрудницу, не соответствует действительности", - утверждают журналисты.