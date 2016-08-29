Порошенко уволил главу одного из "янтарных" районов Житомирщины

Об этом говорится в распоряжении главы государства №233/2016-рп от 29 августа, обнародованном на его сайте.

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«Уволить Невмержицкого Василия Ивановича от должности председателя Олевской районной государственной администрации Житомирской области в связи с поданным им заявлением», - говорится в документе.

Напомним, на Житомирщине во время рейда прессы, властей и милиции разоблачили городок нелегальных добытчиков янтаря. В области были созданы специальные межведомственные группы для усиления борьбы с незаконной добычей янтаря.