Порошенко уволил главу одного из "янтарных" районов Житомирщины
20:44, 29 августа 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Василия Невмержицкого с должности председателя Олевской районной государственной администрации Житомирской области.
Порошенко уволил Невмержицкого с должности председателя Олевской районной государственной администрации Житомирской области / УНИАН
Об этом говорится в распоряжении главы государства №233/2016-рп от 29 августа, обнародованном на его сайте.
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«Уволить Невмержицкого Василия Ивановича от должности председателя Олевской районной государственной администрации Житомирской области в связи с поданным им заявлением», - говорится в документе.
Напомним, на Житомирщине во время рейда прессы, властей и милиции разоблачили городок нелегальных добытчиков янтаря. В области были созданы специальные межведомственные группы для усиления борьбы с незаконной добычей янтаря.
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