Томенко придумал "чудесное" продолжение "Семи чудес"

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО предлагает в следующем году провести акцию «Семь лучших «чудесных» туристических маршрутов Украины.

Об этом он сообщил сегодня корреспонденту УНИАН.

По его словам, эта акция станет продолжением двух предыдущих акций – «Семь чудес Украины» и «Семь природных чудес Украины».

Н.ТОМЕНКО отметил, что оргкомитет этих акций считает необходимым провести акцию по определению лучших туристических маршрутов Украины для подготовки и проведения в нашем государстве Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По его словам, таким образом будет определена лучшая туристическая инфраструктура и наиболее привлекательные туристические маршруты выходного дня. «Эта акция позволит определить туристические маршруты, которые займут у гостей Украины 1-2 дня», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что такая акция будет способствовать развитию Украины как туристического государства.

Находясь сегодня в Черниговской области, Н.ТОМЕНКО также добавил, что для развития туризма в Украине необходимо внимательнее относиться к существующим памятникам культуры.

По его словам, значительное внимание необходимо также уделить подготовке к 200-летию со дня рождения Николая Гоголя, который шесть лет учился в Нежине Черниговской области (в нынешнем Нежинском государственном педагогическом университете).