Сегодня в 7 объединенных общинах проходят первые выборы местных голов и депутатов.

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Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«Это означает, что еще 7 общин смогут самостоятельно распоряжаться своими ресурсами, расставлять приоритеты развития и совместно с жителями строить новое качество жизни на своих территориях», - отметил Зубко.

Как сообщалось, ЦИК в июне назначила первые выборы на 28 августа 2016 года в 7 объединенных общинах: в Ильинецкой городской и Вапнярской поселковой объединенных общинах Винницкой области; в Люблинецкой поселковой объединенной общине Волынской области, в Долинской сельской объединенной общине Запорожской области, в Мирогощанской, Локницкой и Козинской сельских объединенных общинах Ривненской области.