На линии разграничения террористы обстреляли два контрольных поста пограничников

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, вчера вечером российские наемники дважды открывали огонь по контрольным постам пограничников.

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С 21.00 террористы больше часа обстреливали позиции контрольного поста «Марьинка», на направлении одноименного КПВВ. Огонь они вели из стрелкового оружия и АГС из н.п. Александровка.

В Луганской области около 19.30 российские наемники обстреляли контрольный пост «Шахта Родина». Огонь велся из стрелкового оружия.

Во время этих обстрелов никто из пограничников не пострадал.

Также в Госпогранслужбе отметили, что террористы открыто пренебрегают жизнью и здоровьем мирного населения, открывая огонь в направлении дорожных коридоров в то время, когда осуществляется пропуск граждан и транспортных средств.

В ведомстве напомнили, что вчера около 13.00 боевики открыли огонь по контрольному пункту въезда-выезда «Марьинка». Выпущенная врагом пуля попала в один из автомобилей, в котором находился мужчина. В результате этого гражданин получил касательное ранение спины. Пограничники сразу же вызвали «скорую помощь» и оказали первичную медицинскую помощь. Из-за обстрела, чтобы обезопасить остальных участников движения, временно приостанавливался пропуск.