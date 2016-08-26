Меджлис предложит, как Украине "очень оригинально" привлечь внимание мира к деоккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе акции в поддержку уголовно преследуемого в Крыму заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова на Майдане Независимости в Киеве.

“На заседании Меджлиса крымскотатарского народа на днях мы будем принимать решение относительно того, какими должны быть в ближайшие месяцы наши действия для того, чтобы вся Украина, а не только крымские татары, заставила мир и мировых лидеров вернуться, вернуться к вопросу восстановления украинского суверенитета на полуострове”, - сказал Чубаров.

По его словам, “наши товарищи имеют некоторые очень оригинальные предложения, мы рассмотрим их”.

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“Это будут меры, которые будут носить мирный, ненасильственный характер”, - заверил депутат.

Чубаров подчеркнул необходимость освобождения Крыма и высказал мнение, что для того, чтобы освободить политзаключенных и "всех жителей Крыма, которые являются заложниками оккупационных властей России”, украинская власть должна “переформатировать задание для Украины”.

“Нашей задачей не является разработка и утверждение какого-либо закона о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Нашей задачей не является установление какого-то отдельного статуса для Донецкой и Луганской областей. Нашей задачей является единственное требование — это восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включительно с Автономной Республикой Крым и городом Севастополем”, - подчеркнул глава Меджлиса.