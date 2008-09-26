Медведчук поехал в Москву готовить визит Тимошенко?

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ заявляет, что поиски поддержки за пределами Украины со стороны БЮТ в последнее время активизировались.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой Президента Украины комментарии А.КИСЛИНСКОГО.

“На протяжении последних дней интенсивность заявлений руководства БЮТ о формировании коалиции с блоком НУ-НС и Блоком Литвина зашкаливала. Однако факты свидетельствуют о противоположном. На этой неделе подключилась “тяжелая артиллерия” - в “белокаменную” выехал В.МЕДВЕДЧУК, который готовит визит премьер-министра Украины и убеждает Кремль в готовности БЮТ к коалиции с Партией регионов”, - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

По его словам, ключевыми аргументами в подтверждение этого являются голосования фракции БЮТ совместно с Партией регионов за новую редакцию закона о госсслужбе, которая фактически вводит для русского языка официальный статус.

В то же время, отмечает он, российская сторона не спешит подтверждать согласие на встречу с Ю.ТИМОШЕНКО, ожидая дополнительных гарантий выполнения с ее стороны обязательств. “Примечательно, что на прямой вопрос журналистов об отношениях Ю.ТИМОШЕНКО с В.МЕДВЕДЧУКОМ лидер БЮТ вчера не дала четкого ответа - ни подтвердила, ни опровергла утверждение о тесном сотрудничестве с одиозным политиком прошлого. Такое поведение премьер-министра лишь усиливает в обществе подозрения по поводу отработки кремлевского сценария ведущими политическими силами украинского парламента”, - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

В то же время он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов принять любой формат коалиции в Верховной Раде, потому что лишь таким образом политики возьмут на себя ответственность за социально-экономическое развитие страны.

По мнению заместителя главы Секретариата, это прежде всего означает, что БЮТ и ПР должны перейти от кулуарных договоренностей к этапу юридического оформления своих отношений, свидетелями которых уже четвертую неделю подряд являются граждане Украины. “Иначе ситуация напоминает сюжет о стыдливых любовниках, которые упрямо не хотят идти под венец, но не могут ни одной ночи провести без свидания. Если допустить, что Юля Владимировна изменила свою позицию, отказалась от реализации кремлевского сценария и в самом деле стремится восстановить демократическую коалицию, тогда тем более нельзя терять ни одной минуты и на практике - формированием совместной повестки дня ВР и общими голосованиями - доказать искренность своих заявлений”, - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

Заместитель главы Секретариата считает, что решение Ю.ТИМОШЕНКО является определяющим для формирования или неформирования новой коалиции.