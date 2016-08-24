Премьер-министр Канады поздравил Украину с Днем Независимости

Об этом сообщает Радио Свобода.

«По этому знаменательному случаю мы повторяем нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Канада полностью поддерживает Украину в ее важных шагах к большей безопасности, благосостоянию и экономической независимости», – говорится в заявлении.

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Трюдо напомнил, что Канада гордится тем, что стала первой западной страной, которая признала декларацию независимости Украины 1991 года.

«Энергичная община канадцев украинского происхождения, почти 1 миллион 300 тысяч, внесла неизмеримый вклад в развитие Канады и помогла создать крепкие и прочные отношения между нашими странами», – добавил он.