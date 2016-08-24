Порошенко анонсировал масштабную ротацию послов

Финансирование дипломатической службы в следующем году должно быть существенно увеличено, а украинские диппредставительства должны качественно изменить свою работу в информационном плане.

Президент отметил, что Россия через свои дипломатические представительства создает искаженный имидж Украины за рубежом, поэтому Украина и партнеры нашего государства должны найти и предложить эффективное противодействие этому.

Обращаясь к дипломатам, Порошенко сказал: "Повышение имиджа Украины за рубежом должно стать для вас ежедневной, рутинной работой. Главная опасность - это информационный вакуум, когда Украина исчезает с не только с политических, но и с экономических, информационных и культурных «радаров» той или иной страны. Украина должна звучать".

Президент поставил задачу дипломатам и лично министру иностранных дел Павлу Климкину в ближайшее время предоставить ему предложения по усилению стратегической коммуникации, в том числе - при планировании государственного бюджета на следующий год.

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Кроме того, Порошенко отметил, что в условиях военной агрессии против Украины экономить на финансировании дипломатии так же нецелесообразно, как и экономить во времена войны на армии.

"Я очень хорошо осведомлен о финансовых проблемах дипломатической службы и считаю такую ситуацию крайне недопустимой. Это должно быть скорректировано при планировании бюджета. Дипломатия, как и армия, не могут финансироваться по остаточному принципу", - сказал президент.

Порошенко отметил, что в нынешних условиях военной агрессии против Украины он, как президент, не имеет права на ошибку при назначении посла в ту или иную страну.

"На моем столе лежат десятки кандидатов, досье на которых мы очень внимательно изучаем. И уже в ближайшее время будут подписаны указы относительно послов в Словакии, Румынии, Чехии, Беларуси и Казахстане", - сказал Порошенко.

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Также он добавил, что планирует уволить послов в некоторых странах. "С другой стороны, есть документы на увольнение послов, работой которых я не доволен, и которые не подходят для выполнения сложных задач, которые сегодня стоят перед дипломатическим учреждением. В отношении некоторых из них я хотел процитировать то, что 200 лет назад говорил американский президент Томас Джефферсон: "Уже два года мы не имеем информации от посла в Испании. Если и в этом году от него ничего не будет слышно, то придется написать ему письмо". Такой формат для нас не приемлем", - заявил Порошенко.