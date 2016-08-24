Муженко назвал приятной новостью очередное "пришитое" дело Кремля

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "112 Украина".

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"Это приятная новость. Пожалуй, это один из признаков признания наших заслуг Российской Федерацией", - сказал Муженко.

Как сообщалось, в среду СК РФ сообщил о возбуждении дела в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генштаба Муженко, бывшего командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, действующего командира Сухопутных войск Сергея Попко, командующего Нацгвардии Юрия Аллерова по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).