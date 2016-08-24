В РФ открыли дело против Полторака и Муженко: придумали применение запрещенных методов ведения войны

Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Отмечается, что в отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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Кроме Полторака и Муженко в также фигурируют экс-командир Сухопутных войск ВСУ Анатолий Пушняков, действующий командир Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ: советнику президента РФ, бывшему полномочному представителю президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе», министру обороны РФ и двум его заместителям и еще 10 генералам из числа высшего командного состава ВС РФ.

Кроме того, ГПУ готовит материалы для объявления о подозрении президенту России Владимиру Путину и премьер-министру этой страны Дмитрию Медведеву в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны.