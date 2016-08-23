Советник Путина ответил на публикацию прослушки его разговоров о Крыме и "Новороссии" (аудио)

Он назвал "бредом" сообщение Генеральной прокуратуры Украины о его причастности к преступлениям против территориальной целостности Украины и развязыванию войны против этой страны, передает РБК.

"Я бред нацистских преступников комментировать не буду", - сказал Глазьев.

Читайте такжеВ разведке объяснили, чем советник Путина занимался в проекте "Новороссия" (видео)Как сообщал УНИАН, 22 августа ГПУ обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации к посягательству на территориальную целостность Украины и развязыванию агрессивной войны против Украины. Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев занимался экономической частью проекта "Новороссия".

Ранее директор Института стран СНГ Константин Затулин назвал опубликованные ГПУ записи разговоров о Крыме и "Новороссии", которые вел советник Путина Сергей Глазьев, "компиляцией и подтасовкой".