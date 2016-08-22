Украина вскоре получит часть военной помощи от США, вопрос о летальном оружии еще не закрыт - Чалый

Об этом в эфире 5 канала заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Я думаю, что риски есть (речь идет о политическом межсезонье в США – ред.), потому что вы понимаете, что новых каких-то быстрых проектов не начнешь, но это возможность наверстать, на мой взгляд, потерянное время. Сегодня у нас неплохая ситуация и понимание в Соединенных Штатах по сектору безопасности и обороны", – сказал он.

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Посол отметил: "В последнее время поступали партии оборонного оборудования. Могу вам сказать, сейчас не называя точный день, но буквально в ближайшие дни будем иметь еще одну партию такого оборудования – это то, что хранит жизнь нашим ребятам на линии фронта".

Также Чалый отметил, что вопрос о предоставлении Украине летального оружия еще будет рассматриваться.

"Решения все политические, финансовые. Откровенно скажу, эта позиция не поддерживается в Белом доме. И влияние здесь большое", - отметил он.

"Я объясняю это в Америке, вы таким образом не просто отдаете нам оружие, вы даете нам сигнал, что вы с нами, а мы отдаем за вас жизнь. И поэтому я думаю, что это (вопрос предоставления летальной оружия - 5.ua) возможно будет еще рассматриваться. То, что я точно могу сказать, что это не будет рассматриваться до 8 ноября - до даты выборов. Сейчас Америка сконцентрирована на других вопросах", - отметил Чалый.

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Со слов посла, известно одно: вопрос предоставления Украине летального оружия не закрыт.

"Будет потом рассматриваться? ... Откровенно скажу, это иногда вызывает соответствующее недовольство, но я буду это делать (поднимать вопрос летального оружия - ред.). Потому что я считаю, если есть политическое решение Конгресса, то надо действовать и сделать следующий шаг. Удастся это сделать или нет, покажет время. Но этот вопрос не закрыт", - подчеркнул Чалый.