Климкин: после введения безвизового режима с ЕС украинцы смогут свободно ездить в почти 100 стран

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления на XII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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""Для меня это не технический процесс возможности путешествовать в Евросоюз без визы. Для меня это признание принадлежности Украины и украинцев к европейскому проекту, к европейской традиции, к европейской ментальности. И, кстати, после получения безвизового режима, украинцы смогут ездить без виз почти в 100 стран мира", - заявил Климкин.

Кроме того, он выразил надежду, что безвизовый режим с Евросоюзом заработает в течение ближайших месяцев. Он отметил, что его ведомство работает над тем, чтобы получить безвизовый режим с ЕС "в течение ближайших месяцев".

Справка УНИАН. 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Евросоюза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

19 июля еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан выразил надежду, что решение о предоставлении Украине безвизового режима будет утверждено в октябре.