Порошенко подписал закон об удостоверениях личности, направленный на безвизовый режим с ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом уточняется перечень документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, с бесконтактным электронным носителем или без такового, определяется правовой статус отдельных категорий лиц. Принятие акта предусматривает внесение изменений в действующие правительственные и ведомственные акты.

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Также законом вносятся изменения в законы «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и «О порядке выезда и въезда в Украину граждан Украины».

«Реализация положений закона позволит устранить правовые пробелы в законодательстве и привести закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» в соответствии с действующим законодательством.

Данный закон был принят Верховной Радой Украины 14 июля 2016 года.