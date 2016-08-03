Порошенко подписал закон об удостоверениях личности, направленный на безвизовый режим с ЕС

14:00, 03 августа 2016
Политика
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Киев. 3 августа. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №1474-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины».

Закон спрямований на лібералізацію ЄС візового режиму для України / Фото УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом уточняется перечень документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, с бесконтактным электронным носителем или без такового, определяется правовой статус отдельных категорий лиц. Принятие акта предусматривает внесение изменений в действующие правительственные и ведомственные акты.

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Также законом вносятся изменения в законы «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и «О порядке выезда и въезда в Украину граждан Украины».

«Реализация положений закона позволит устранить правовые пробелы в законодательстве и привести закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» в соответствии с действующим законодательством.

Данный закон был принят Верховной Радой Украины 14 июля 2016 года.

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