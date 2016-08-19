Путин надеется, что его новый спецпредставитель по связям с Украиной не будет "пугать" украинские власти

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым во временно оккупированном РФ Крыму.

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Реагируя на предложения Медведева назначить экс-министра образования Ливанова на пост спецпредставителя по развитию торгово-экономических связей с Украиной, Путин сказал: «Согласен, действительно, перед Министерством образования стоят новые задачи. Большой этап работы выполнен, закончен. Дмитрий Викторович много для этого сделал, он человек с характером, последовательный при реализации своих решений и решений правительства».

По словам президента РФ, опыт работы Ливанова может и должен быть использован в других сферах и отраслях.

«Ему будет предложена работа спецпредставителя президента Российской Федерации по торгово-экономическим связям с Украиной. Он не военный человек: если наших коллег пугают люди, которые когда-то служили в армии, то Дмитрий Викторович – человек сугубо гражданский, с большим опытом государственной работы. Думаю, что его и личные, и деловые качества помогут в развитии, возрождении торгово-экономических связей с нашей государством, что для нас является важным», - сказал Путин.

По его словам, развитие торгово-экономических связей должно быть в поле постоянного внимания российской власти.

Ливанов был министром образования и науки, на этой должности его сменила заместитель начальника управления Администрации президента по общественным проектам Ольга Васильева.

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Путин своим указом освободил Михаила Зурабова с должности посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине.

Бабич ранее служил в десанте и войсках КГБ СССР, а сейчас является полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе.

3 августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня.