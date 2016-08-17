Клименко вызывают на допрос в ГПУ

Об этом говорится в повестке, обнародованной на сайте Генпрокуратуры.

Клименко должен явиться 19 августа в 10:00 во второй следственный отдел следственного управления Главной военной прокуратуры ГПУ «для участия в проведении процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400».

Напомним, в конце мая новоназначенный генеральный прокурор Юрий Луценко передал расследование дел против Клименко первому заместителю военного прокурора Владимиру Жербицкому.

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В сентябре 2015 года Клименко был уведомлен о подозрении в рамках двух уголовных процессов: относительно незаконного возмещения НДС в 2012-2013 годах, что привело к убыткам государству в размере 3 миллиардов гривень, а также о создании "программных предприятий" для отмывания средств.

5 марта 2014 года ЕС заморозил на 1 год активы 18 бывших украинских высокопоставленных чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью. Список возглавил экс-президент Виктор Янукович. Среди экс-чиновников, попавших под санкции, был и Клименко. Позже эти санкции были продлены.

В июне 2016 года Клименко заявил о снятии с него санкций судом общей юрисдикции ЕС.