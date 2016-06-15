Клименко сообщил о снятии с него санкций ЕС

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Не прошло и двух лет, а общий суд Европейского Союза таки признал очевидное: в 2014 году санкции против меня были применены необоснованно. В связи с чем и аннулированы. Всегда говорил и не устану повторять: за справедливость нужно бороться!", - написал он.

Опальный экс-чиновник также опубликовал соответствующее решение, датируемое 10 июня.

Напомним, в конце мая новоназначенный генеральный прокурор Юрий Луцкенко передал расследование дел против Клименко первому заместителю военного прокурора Владимиру Жербицкому.

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В сентябре 2015 года Клименко было сообщено о подозрении по двум уголовным процессам: в незаконном возмещении НДС в 2012-2013 годах, которое привело к убыткам государству в размере 3 миллиардов гривень, а также в создании "программных предприятий" для отмывания средств.

Осенью 2015 года добился в суде ЕС отмены санкций против себя бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, а в январе 2016 года - народный депутат Сергей Клюев и беглый экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий.

5 марта 2014 года ЕС заморозил на 1 год активы 18 бывших украинских высоких должностных лиц, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью. Список возглавил Янукович. Среди экс-чиновников, попавших под санкции, был и Клименко. Позднее эти санкции были продлены.