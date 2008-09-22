Ющенко улетел в США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Соединенные Штаті Америки с рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Украинского государства планирует в течение 22-24 сентября осуществить ряд двусторонних встреч, в частности, с Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном, главами делегаций других государств, представителями украинской общины, деловых кругов и членами Атлантического Совета США.

24 сентября Президент планирует выступить на общих дебатах 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и изложит позицию Украины по актуальным глобальным проблемам современности, а также подпишет Конвенцию ООН о правах инвалидов.

Кроме того, в рамках визита Президент планирует побывать на Нью-Йоркской фондовой бирже, ознакомиться с работой биржи и встретиться с главным управляющим.

Также Президент намерен выступить перед представителями географического национального общества США и Совета внешних отношений.

Запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с представителями еврейских организаций США, а также с представителями украинской общины.

Как отмечает пресс-служба Президента, главная цель визита – участие в Генассамблее ООН, в ходе которой будут рассматриваться, в частности, вопросы глобального продовольственного кризиса, преодоление его последствий и демократизация институтов ООН.