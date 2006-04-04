Итоги выборов в Донецке

В Донецке избирательная комиссия утвердила результаты выборов в обласной совет, согласно которым в новый состав совета прошли Партия регионов, Блок Натальи Витренко "Народная оппозиция", социалисты и коммунисты.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, Партия регионов в новом составе областного совета из 150 мандатов получит большинство - не менее 106 мандатов.

Всего, согласно итогов выборов в облсовет, Партия регионов набрала 61,89% голосов избирателей, Блок Наталии Витренко "Народная оппозиция" - 6,9%, Социалистическая партия - 5,09%, Коммунистическая партия - 3,45%.

Кроме того, Блок Юлии Тимошенко набрал 2,84%, блок "Не так!" - 2,27%, партия "Вече" - 1,33%, блок "Наша Украина" - 1,10%.

Еще 33 партии и блока на выборах в облсовет набрали менее 1 % голосов избирателей.