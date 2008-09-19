Екатерина Ющенко: наши дети должны иметь конкурентные преимущества

Современные вызовы обязывают нас сегодня сосредоточиться на принятии решений, которые завтра обеспечат нашим детям конкурентные преимущества в глобальной экономике.

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде “Украина 3000”, об этом заявила председатель Наблюдательного совета Фонда жена Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО в своем выступлении на пленарном заседании ежегодного образовательного форума “Артековские диалоги”.

“Современные вызовы подталкивают нас сегодня сосредоточиться на принятии решений, которые завтра обеспечат нашим детям конкурентные преимущества в глобальной экономике, а нашей стране – место среди лидеров”, – сказала Е.ЮЩЕНКО. “Осознавая себя частью глобального мира, Украина должна определить высококачественное образование как общественный приоритет”, – подчеркнула она.

Е.ЮЩЕНКО отметила необходимость равного доступа к образованию, культуре, медицине людей с особенными потребностями и рассказала об инициативах в этом направлении: программе “Радость детства – свободные движения”, поддержку Специальной олимпиады для людей с умственной отсталостью, помощь детям с изъянами слуха и зрения.

Как сообщал УНИАН, образовательный форум “Артековские диалоги” проходит в “Артеке” 18-21 сентября при официальной поддержке ЮНЕСКО и Кабинета Министров Украины. В форуме принимают участие почти 350 представителей просветительского сообщества, международных институций, бизнес-структур, общественных, молодежных и благотворительных организаций из Украины, Беларуси, России, Польши, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Великобритании, Германии, Турции.