Ющенко обещает: никаких силовых мер

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает мизерными перспективы существования коалиции в составе БЮТ, Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в Луганске.

В.ЮЩЕНКО считает, что эти политические силы не смогут объединиться для реализации национальных приоритетов Украины.

«Эта коалиция может состояться, но в ее основе не могут стоять национальные интересы... Неестественно, что БЮТ со своей идеологией формулировал общенациональные интересы в будущем союзе с коммунистами или Партией Регионов», - сказал Президент.

По его словам, для того, чтобы коалиция в таком формате была создана, ее участникам придется отказаться от ряда ключевых приоритетов, которые эти политические силы декларировали до этого. В частности, в случае БЮТ речь идет о присоединении Украины к ПДЧ и необходимость сохранения блоком неопределенной позиции относительно российско-грузинского конфликта и пребывания ЧФ РФ в Крыму.

Кроме того, при согласовании внутриполитических интересов этих политических сил проблемой номер один, по мнению В.ЮЩЕНКО, станет невозможность равноценного распределения должностей между их лидерами.

«Больше всего, что объединяет этих людей, - это кресло премьер-министра. Но самая большая проблема в том, что кресло – одно», - сказал Президент, добавив что еще одной должностью, которая бы смогла в данном случае уравновесить интересы этих политиков, является должность Президента, но до выборов главы государства еще полтора года.

«Какой союз может ждать полтора года? Тогда нужно принимать концепцию дестабилизации внутренней ситуации, чтобы страна была поставлена вверх ногами, и были организованы досрочные выборы всех и вся», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что все действия упомянутых политических сил, начиная со 2 сентября, направлены на то, чтобы в конце осени в результате дестабилизации всей вертикали исполнительной власти страна пришла к досрочным президентским и парламентским выборам и выборам в местные советы.

В то же время, Президент отметил, что избиратели и БЮТ и ПР очевидно не воспринимают их гипотетического союза.

«Премьер-министр считала, что можно одеть украинскую сорочку дважды в год, дважды приехать во Львовскую область, трижды сказать с галицким акцентом «любі мої», - и западная Украина на коленях», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что западные регионы вместо этого хотят увидеть реализацию тех национальных приоритетов, о которых было договорено между демократическими силами.

«Размен креслами, размен маленькими мотивациями сегодня никого не волнует. Нация живет абсолютно другими ожиданиями», - считает глава государства. По его мнению, сегодня премьер-министр имеет выбор: отстаивает ли она национальные интересы, которые являются для нее первоочередными в политике, или она лоббирует собственные интересы и для этого нуждается в других партнерах.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО хотела бы видеть две коалиции - между БЮТ и НУ-НС, поскольку «демократическая коалиция хорошо воспринимается западным сообществом и электоратом, а вторую - де-факто для реализации тех дел, которые в демократических кругах являются немыслимыми». «Для премьер-министра свое частное амбициозное стоит дороже национальной стабильности и национальных приоритетов», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент в очередной раз заверил, что политический кризис в Украине будет решаться демократическим путем.

«Никакие силовые методы, чтобы дать ответ на события в украинском парламенте, мною предприняты не будут», - сказал он, добавив, что в Украине есть достаточный демократический ресурс, свобода слова, чтобы политический кризис был разрешен.

По информации Президента, переговоры между БЮТ, “регионалами” и коммунистами проходят довольно хорошо, демонстрацией чего является согласованная работа этих политических сил в парламенте.

Комментируя эти контакты, В.ЮЩЕНКО заявил, что готов приветствовать любой переговорный процесс, поскольку это право политических сил парламента. «Если будут в этом союзе достигнуты окончательные договоренности, я как Президент и это приму. Я не буду делать ревизии тем или иным попыткам создать коалицию в стенах парламента», - сказал Президент.

«Но если политические партнеры своего слова не скажут, тогда свое слово будет говорить Президент страны», - заявил глава государства.

Он заверил, что настроен конструктивно и дает возможность парламентариям найти выход из кризиса самостоятельно, в то же время напомнив, что на создание коалиции Конституция отводит 30 дней.