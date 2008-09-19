Крымский спикер подаст в суд на ведомство Луценко

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО намерен подать иск в суд на Министерство внутренних дел Украины за распространение клеветнической информации, которая порочит его честь и достоинство как государственного служащего.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.

Таким образом, А.ГРИЦЕНКО прокомментировал информацию МВД о том, что он «избил понятого» во время ознакомления с составленным протоколом о нарушении Закона «О борьбе с коррупцией».

«Цирк, который устроили работники милиции, комментировать на самом деле не хочется, потому что на самом деле проблемы никакой нет. Никто никого, безусловно, не бил», - цитирует слова главы парламента автономии его пресс-секретарь.

А.ГОРЕВА сообщила, что крымский спикер расценивает действия правоохранителей как провокацию, которая преследует две цели: оказать давление на него в связи с несогласованием ВР Крыма назначения Николая ИЛЬИЧЕВА на должность начальника Главного управления МВД Украины в Крыму, а также оказать давление на суд, который проходит в Киеве по протоколу о коррупции. «Мнение Анатолия Павловича (ГРИЦЕНКО – УНИАН): этот протокол составлен совершенно безосновательно, а самое главное – неграмотно», - сказала пресс-секретарь крымского спикера.

А.ГОРЕВА отметила, что человек, которого в своем сообщении МВД называет «понятым», - это 19-летний студент. «Милиция называет его понятым. Вопрос – почему у понятого во время совершения каких-то милицейский действий была камера. Понятой он или не понятной – это очень серьезный вопрос», - отметила А.ГОРЕВА.

Она еще раз подчеркнула, что А.ГРИЦЕНКО не бил этого молодого человека, а только отмахнулся от камеры, которую тот держал. «Они (правоохранители – УНИАН) абсолютно сознательно «выхватили» кусок (видео – УНИАН) о том, что он (А.ГРИЦЕНКО – УНИАН) якобы кого-то ударил», - отметила А.ГОРЕВА, говоря о небольшом видео, размещенном на сайте МВД.

Пресс-секретарь также сообщила, что студент после всех этих событий обратился в больницу, при этом не смог внятно рассказать, что с ним произошло. Медики провели осмотр и черепно-мозговую травму не обнаружили. Между тем, юноша самовольно покинул больницу.

А.ГОРЕВА также сообщила, что готовится заявление Президиума Верховной Рады АРК в связи с произошедшим инцидентом.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября сотрудники МВД пытались вручить председателю ВР Крыма материалы о привлечении его к административной ответственности по п. «г» ч.1 ст.5 Закона Украины «О борьбе с коррупцией», и разъяснить его права и обязанности, предусмотренные ст. 268 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях». По данным МВД, А.ГРИЦЕНКО от ознакомления с документами отказался, а во время выполнения работниками милиции этих процессуальных действий, нанес телесные повреждения одному из понятых. Кроме того, МВД заявило, что во время этого инцидента работники Управления государственной охраны препятствовали законным действиям сотрудников милиции по исполнению ими своих служебных обязанностей.