В НУ-НС задумались, что будет дальше – Лукашенко или Лукашенчиха

Оказывается, в блоке НУ-НС есть депутаты, которые еще с момента объявления результатов последних выборов, понимали, что коалиция БЮТа с регионалами - неминуема. В наличии такого не то предчувствия, не то предвидения сегодня с парламентской трибуны призналась нардеп от НУ-НС Лилия Григорович. “Когда я увидела после последних выборов, что партия регионов и "Блок Юлии Тимошенко" имеют вместе свыше 300 голосов, я так и знала, обязательно сделают, только вопрос когда”.

Теперь (учитывая серьезное опоздание предупреждения об опасности “ширки”?) Григорович озвучила свой следующий прогноз, не ожидая, пока событие произойдет. По мнению нардепа, в ближайшее время между фактическими членами еще несозданной новой коалиции должно развернуться соревнование, кто сможет больше угодить Москве.

“Я бесконечно слышала от нынешнего Премьер-министра, за которого, кстати, неоднократно голосовала, то же, что и избиратели, дайте мне голосов, я что-то хочу сделать. Что хотят сделать? Да ту ж таки парламентскую республику, которая прописана в трудах кремлевского политтехнолога Дугина, - утверждает Григорьевич. - А кто не верит, прошу взять и прочитать. Так легче всего размыть украинский суверенитет. А что будет дальше? А дальше у нас пойдет конкуренция, кто же в Украине лучше согнется перед белокаменной? В женском книксене, или мужском коленопреклоненном поклоне, то есть что будет дальше, Лукашенко или Лукашенчиха”.