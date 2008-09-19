Верховная Рада наконец-то приняла свой Регламент

Парламент принял в целом Акт «Регламент Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 349 из 438 народных депутатов Украины, зарегистрированных в зале.

Актом устанавливается порядок подготовки и проведения сессий парламента, их заседаний, формирование государственных органов, определена процедура рассмотрения вопросов в парламенте.

В документе определены полномочия руководителя аппарата ВР, способ его назначения и освобождения от должности. Также расписана процедура подготовки и организации рассмотрения вопросов на сессии ВР.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины Сергей САС (фракция БЮТ), текст Акта почти полностью совпадает с текстом Временного регламента ВР, который действовал до этого.

По его словам, Акт дополнен двумя новыми пунктами, которые касаются того, что председатель может объявить перерыв в заседании ВР до 30 минут, но не больше, чем один раз на протяжении заседания.

Кроме того, предусмотрено, что Акт вступает в силу с момента его принятия.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины признал неконституционным Временный регламент парламента, утвержденный постановлением ВР «О некоторых вопросах нормативно-правового обеспечения порядка работы Верховной Рады Украины» от 8 апреля 2008 года. Об этом говорится в обнародованном сегодня решении КС от 17 сентября по делу о коалиции депутатских фракций в ВР.