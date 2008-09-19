Верховная Рада сделает дело, чтобы потом гулять смело
11:46, 19 сентября 2008Политика
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За - 329 народных депутатов
Верховная Рада Украины сегодня будет работать в пленарном режиме до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы, включенные в повестку дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 329 народных депутатов из 436, зарегистрированных в сессионном зале.
Перед этим было принято решение о рассмотрении всех вопросов повестки дня по сокращенной процедуре.
В частности, ВР сегодня планирует рассмотреть вопросы об изменении календарного плана работы парламента, о регламенте ВР, законопроект, касающийся всеукраинского референдума и ряд других документов.
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