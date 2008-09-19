Решения ВР, принятые при временном регламенте, могут быть обжалованы

Все решения Верховной Рады Украины, принятые во время действия временного регламента, могут быть обжалованы в Конституционном Суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции судья КС Дмитрий ЛИЛАК.

Он подчеркнул, что любые решения парламента в форме правового акта, если они вступят в силу, могут быть обжалованы в Конституционном Суде.

В то же время Д.ЛИЛАК отказался спрогнозировать, как политики, органы власти будут выполнять сегодняшние решения относительно прекращения действия временного регламента ВР фактически с момента его принятия – с 1 апреля 2008 года.

«Я не берусь говорить, будут ли подвергнуты сомнению законы, принятые в этот период», - сказал он.

Д.ЛИЛАК отметил, что решения КС могут быть основанием для пересмотра любых решений, которые были приняты в несоответствии к толкованиям этой или другой нормы Основного Закона Конституционным Судом.

Он также напомнил, что законодательство разрешает Конституционному Суду в своем решении отменять все решения, которые идут в разрез с толкованием Конституционного Суда. В то же время, в данном заключении КС, которым отменялся временный регламент ВР, этой нормы нет.

Д.ЛИЛАК также отметил, что решение было принято 17 сентября, и поэтому с нормативными актами, принятыми парламентом 17 и 18 сентября, может возникнуть правовая коллизия, поскольку решение КС вступает в силу именно с момента принятия решения.

В то же время Д.ЛИЛАК подчеркнул, что отсутствие регламента не является препятствием для принятия парламентом законов, поскольку в Конституции есть нормы прямого действия относительно процедуры рассмотрения парламентом законов и других нормативных актов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что КС уже более 10 лет требует от парламента принять регламент в качестве закона, а не постановления, но ВР этого не делает.

«Как мне кажется, это делается по известным причинам, если бы регламент был в качестве закона, то процедуры ad hoc (отступление от регламентных норм – УНИАН) не проходили бы», - сказал Д.ЛИЛАК.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины признал неконституционным Временный регламент парламента, утвержденный постановлением ВР «О некоторых вопросах нормативно-правового обеспечения порядка работы Верховной Рады Украины» от 8 апреля 2008 года. Об этом идет речь в решении КС по делу о коалиции депутатских фракций в ВР.