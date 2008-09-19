КС прекратил действие Временного регламента ВР

Конституционный Суд Украины признал неконституционным Временный регламент парламента, утвержденный постановлением ВР «О некоторых вопросах нормативно-правового обеспечения порядка работы Верховной Рады Украины» от 8 апреля 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в решении КСУ по делу по конституционному представлению 105 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений ч. 6, 7, 9 ст. 83 Конституции Украины (дело о коалиции депутатских фракций в ВР).

Председатель КСУ Андрей СТРИЖАК зачитал решение Конституционного Суда по этому делу, отметив, что Временный регламент ВР теряет силу со дня принятия решения Конституционным Судом.

В мотивировочной части решения Конституционного Суда отмечается, что регламент ВР может приниматься исключительно законами Украины, а не постановлениями.