Заседание Верховной Рады началось

Лидеры фракций совещаются

Верховной Рады Украины началось, лидеры фракций пошли на консультации, касающиеся повестки сегодняшнего дня. Как передает корреспондент УНИАН, после регистрации народных депутатов в сессионном зале Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК попросил лидеров фракций собраться для согласования повестки дня на сегодня. Сейчас заседание парламента продолжается. Заместитель Председателя ВР Николай ТОМЕНКО оглашает депутатские запросы.

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