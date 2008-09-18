В Киеве маршрутка провалилась под землю (фото)

В Соломенском районе Киева на пересечении улиц ул. Народной и Клинической произошло "подземное" ДТП – маршрутка провалилась в дыру в асфальте, сообщает «Друга смуга».

Выяснить причины произошедшего издание пыталось у "Киеавтодора", но внятных комментариев так и не получило. Все свелось к тому, что "мы ничего не знаем и даже, если такое было - значит подмыло дорогу. Дождь... бывает". Как удалось выяснить, никто из людей не пострадал, так как маршрутка на момент ДТП была пустой.

Фото "Друга смуга"