Комитет избирателей сосчитал парламентских лодырей

130 народных депутатов за год не удосужились стать автором или соавтором хотя бы одной законодательной инициативы.

Об этом свидетельствует мониторинг годичной деятельности народных депутатов Украины VI созыва, проведенный Комитетом избирателей Украины.

В пресс-релизе, переданном в УНИАН, отмечается, что во фракции Партии регионов депутатов, которые не подали ни одного законопроекта, 29%, в БЮТ – 36%, в НУ-НС – 17%, в КПУ – 19%, в Блоке Литвина – 20%.

В то же время, больше всего законопроектов зарегистрировали депутаты Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС), Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ (НУ-НС) и Сергей ПОДГОРНЫЙ (БЮТ) – однако 90% этих законопроектов касались назначения внеочередных местных выборов. Также заметную законодательную активность проявили (зарегистрировали свыше 50 законопроектов): Сергей ТЕРЁХИН и Виктор ШВЕЦ (БЮТ), Сергей КИВАЛОВ и Василий ХАРА (ПР), Геннадий МОСКАЛЬ (НУ-НС).

Также КИУ констатирует, что, несмотря на то, что все фракции парламента формально провели закрепление депутатов за областями, только 25% депутатов посещает регионы и проводят там системную работу.

Основными способами работы с избирателями были: функционирование общественной приемной, личный прием, посещение сессий местных советов, влияние на распределение субвенций местным бюджетам и финансирование государственных целевых программ. КИУ рекомендует внести в регламент ВР поправки, касающиеся закрепления депутатов каждой фракции за областями, требование о ведении личного приема, переписки, работы приемных.

КИУ в своем мониторинге приходит к выводу, что, несмотря на предвыборные обещания практически всех политических сил, депутаты не отказались от льгот, которые остались и в законе о статусе народного депутата, и в государственном бюджете. Значительное количество депутатов Верховной Рады VI созыва получили в частную собственность квартиры или материальную помощь „на улучшение жилищных условий”.

Комитет избирателей считает, что для улучшения эффективности работы законодательного органа необходимо провести радикальную реформу деятельности парламента: изменить избирательную систему в направлении введения региональных открытых списков, пересмотреть регламент работы парламента, технически обеспечить личное голосование, усилить персональную работу с избирателями.

Также в КИУ подчеркивают, что в случае проведения внеочередных выборов народных депутатов без введения новой избирательной системы – партийные лидеры должны кардинально изменить принцип формирования избирательных списков – ввести публичные обсуждения кандидатур, провести внутрипартийные или общественные «праймериз», не включать в списки депутатов предыдущих созывов, которые не регистрировали законопроекты и не работали в округах.

Как известно, в парламенте 450 депутатов.