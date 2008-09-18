Криль рад, что больше, чем семь пятниц на неделе – не бывает

Лидер партии «Единый центр» Игорь КРИЛЬ заявляет, что фракция «Наша Украина – Народная самооборона» как можно скорее ожидает от Блока Юлии Тимошенко окончательного решения по поводу формирования нового состава коалиции.

Об этом говорится в комментарии И.КРИЛЯ, обнародованном на официальном сайте партии.

«Я хочу спросить Юлию ТИМОШЕНКО, кому нам верить – ЯВОРИВСКОМУ, который в понедельник обнадеживает сторонников демократических сил согласием ЛИТВИНА войти в союз БЮТ и НУ-НС, или КОЖЕМЯКИНУ, который в среду подтверждает ведение переговоров по созданию коалиции с Партией регионов», - сказал И.КРИЛЬ.

По словам лидера «Единого центра», «хорошо, что в Верховной Раде всего 5 фракций, потому что больше, чем семь пятниц на неделе – не бывает. В конечном итоге, переговорное поле шараханий наших бывших партнеров из БЮТ ограничено, хоть их поведение становится все более хаотическим».

«Фракция НУ-НС все-таки ожидает окончательного решения Блока Тимошенко и предложений о реальном переговорном процессе», - подчеркнул народный депутат.

По его убеждению, «Украина стоит перед огромными внешними и внутренними угрозами, поэтому каждый час, потерянный под воздействием личных интересов, очень дорого стоит людям».