ПР и БЮТ игнорируют предложения других фракций?
12:05, 18 сентября 2008Политика
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Объявлен перерыв
В пленарном заседании Верховной Рады объявлен получасовой перерыв по требованию фракций НУ-НС и Блока Литвина.
Как сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина), соответствующее требование связано с тем, что фракции, составляющие большинство - Партия регионов и БЮТ, игнорируют предложения других фракций.
По его словам, речь идет о том, что в повестку дня не был включен проект постановления, который касается передачи санатория, где лечатся инвалиды 1-й группы в городе Саки, в государственную собственность.
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