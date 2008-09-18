ПР и БЮТ игнорируют предложения других фракций?

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен получасовой перерыв по требованию фракций НУ-НС и Блока Литвина.

Как сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина), соответствующее требование связано с тем, что фракции, составляющие большинство - Партия регионов и БЮТ, игнорируют предложения других фракций.

По его словам, речь идет о том, что в повестку дня не был включен проект постановления, который касается передачи санатория, где лечатся инвалиды 1-й группы в городе Саки, в государственную собственность.