Тимошенко хочет, чтобы Президент Украины стоил дороже, чем Медведев

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО предусматривает в проекте государственного бюджета на 2009 год увеличение на 31% финансирования содержания Президента Украины - до 1,6 млрд. грн.

Об этом сообщает сегодня газета «Дело» (№ 168 от 18 сентября).

«Согласно проекту госбюджета, на Президента и структуры, которые его обслуживают, будет выделено 1,6 миллиарда. С таким финансированием ЮЩЕНКО может обогнать своего российского коллегу. На функционирование Президента России в бюджете на этот год предусмотрено 1,4 миллиарда гривень (в рублевом эквиваленте)», - пишет газета.

При этом издание обращает внимание на тот факт, что объем финансирования института президентства проект существенно выше расходов на содержание Верховной Рады и Кабинета министров, бюджет которых в 2009 году запланирован на уровне 1,0 и 0,5 млрд. грн. соответственно.

«Согласно проекту бюджета на следующий год, содержание Президента подорожает на 31%, парламента - на 21%, правительства - на 17%», - уточняет «Дело».

При этом, по информации газеты, правительство планирует в 2 раза к уровню 2008 года увеличить расходы на финансирование визитов главы государства. «Если в этом году на эти цели предусмотрено 20 млн. грн., то в следующем на поездки главы государства планируется выделить 42 миллиона. На 30 миллионов предложено увеличить финансирование санаторно-курортных учреждений Государственного управления делами (ГУД). Напомним, что именно через ГУД идет финансирование деятельности Президента и его аппарата», - пишет издание.