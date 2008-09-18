На фондовом рынке США произошел обвал
10:49, 18 сентября 2008Политика
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Индексы - наихудшие с 2005 года
Рынок акций США закрылся снижением до минимального за последние три года уровня из-за опасений инвесторов по поводу того, что спасения страховой компании American International Group властями страны будет недостаточно для того, чтобы успокоить мировые финансовые рынки, сообщает Reuters.
Индекс Dow Jones снизился на 4,06% до 10609,66 пункта, что является наихудшим показателем с ноября 2005 года.
Индекс Standard & Poor`s 500 потерял 4,71% до 1156,39 пункта, что является минимальным показателем с мая 2005 года.
Индекс Nasdaq Composite упал на 4,94% до 2098,85 пункта впервые с августа 2006 года.
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