Рудьковский: мне надо на работу устраиваться, а не только по судам...

Вчера Печерский районный суд Киева, рассматривающий уголовное дело в отношении экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, который обвиняется в растрате государственных средств в особо крупных размерах, должен был приступить к допросу одного из ключевых свидетелей – генерального директора государственного предприятия "Служба международных автомобильных перевозок" Анатолия Ткаченко.

Именно на основании письменного заявления господина Ткаченко в декабре 2007 года СБУ начала проверку деятельности Николая Рудьковского и возбудила уголовное дело. Кроме того, возглавляемое Анатолием Ткаченко предприятие является в судебном процессе гражданским истцом, требующим от экс-министра возмещения 392,9 тыс. грн, которые тот якобы потратил на чартер в Париж.

"Свидетель был должным образом уведомлен о вызове в суд, однако не явился",– сообщил судья Андрей Мельник, открыв заседание. По словам господина Мельника, от свидетеля "поступила копия больничного листа", в котором указано, что у него гипертонический криз. Прокуроры Александр Лубин и Валентина Милостивая заявили, что рассматривать дело без свидетеля невозможно, и предложили объявить перерыв.

– Когда было нужно, прокуратура вытаскивала меня из больницы, заламывая руки, а сейчас она не может найти своего же свидетеля, на показаниях которого построила все обвинение,– возмутился Николай Рудьковский.– А если свидетель каждый раз будет приносить какие-то справки, мы до конца жизни будем продолжать заседания? Мне ведь надо на какую-то работу устраиваться, а не только по судам бегать.

– Принудительный привод свидетеля применяется только в случае его злостного уклонения от участия в процессе,– ответил судья.– Кроме того, в данном случае у нас есть заявление и больничный лист.

По подсчетам Ъ, следившего за развитием судебного процесса, Анатолий Ткаченко уже трижды вызывался в суд. В последний раз, 28 августа, он письменно заявил, что не может прибыть на заседание, поскольку находится в отпуске.

Вчера вечером стало известно, что, несмотря на болезнь, господин Ткаченко празднует день рождения своей жены в ресторане "Василек", расположенном в Гидропарке. Сказав охране, заблокировавшей вход в ресторан, что хочет поздравить именинницу, корреспондент смог пройти в банкетный зал и поговорить с Анатолием Ткаченко.

– Я не скрываюсь, как считают адвокаты. Я правда болел. Мне делали уколы,– сообщил господин Ткаченко.– Но сейчас мне уже лучше. Жену вот решил поздравить. Обещаю прийти в суд 22 числа и дать все показания. Судья об этом уже знает. Да, спасибо, что поздравили супругу.

"Коммерсантъ-Украина"