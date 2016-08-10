Геращенко: Заявленные ФСБ РФ "украинские диверсанты" - это на самом деле российские дезертиры

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, главной задачей внешней и внутренней политики Путина на этом этапе является:ни при каких условиях не возвращать Украине Крым; добиться постепенного полного снятия санкций с РФ в обмен на возврат оккупированной части Донбасса на условиях выгодных России.

Читайте такжеВ СНБО ответили на заявление Путина о "развязанном Украиной терроре против России"

"Тактической задачей Путина является мобилизация порядком подуставшего от него российского электората для голосования на парламентских выборах за Партию власти. Для этого нужны громкие заявления - "Россия в опасности", "Караул - инвалида зрения лишают!" В качестве повода был выбран скандал с дезертирами из российской военной части, не имеющий никакого отношения к Украине", - говорится в сообщении Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

Читайте такжеСМИ назвали имя якобы задержанного в Крыму "диверсанта", он оказался активистом "Самообороны" (фото)

В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск выявлена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы было совершено еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, предотвращенных силовыми подразделениями ФСБ России и взаимодействующих ведомств.

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем».