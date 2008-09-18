Как ни крути, премьером будет Тимошенко?

Каким бы ни был формат новосозданной парламентской коалиции, пост премьер-министра сохранится за Юлией ТИМОШЕНКО.

Так заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал тезис представителя Партии регионов Сергея ЛЕВОЧКИНА о необходимости передачи поста премьер-министра в квоту Партии регионов в случае создания парламентской коалиции с участием БЮТ и ПР.

«Сегодня можно уверенно прогнозировать, что при любом формате коалиции пост премьер-министра будет сохранен за Ю.ТИМОШЕНКО, так как в нынешней ситуации именно действующий премьер является центром политической коммуникации», - заявляет А.ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, текст которого передан агентству УНИАН.

Развивая свою мысль, эксперт отмечает, что любой другой кандидат на эту должность будет вынужден выстраивать заново систему отношений с Президентом, министрами и парламентом. «К тому же, стоит понимать, что в свете обострения противоречий между группами влияния в Партии регионов, совсем не обязательно, что кандидатом на пост премьер-министра станет именно Виктор ЯНУКОВИЧ», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, сегодня может обсуждаться целый ряд кадровых изменений как в системе исполнительной, так и в системе законодательной власти и, прежде всего, кандидатура спикера парламента.

«Главным предметом торгов станет пост председателя Верховной Рады, а уже затем ряд ключевых постов в системе исполнительной власти и на местах. Именно вокруг этих позиций и будет выстраиваться новая система взаимоотношений во власти, система сдерживания и мотивации», - прогнозирует политолог.

По его словам, вопрос только в том – кто станет составляющей частью этой системы: «Очевидно, что политические силы Президента – дезориентированы и не могут себе представить, каким образом они могут быть интегрированы в нее», - считает эксперт АМС.