Председатель горсовета объяснил, почему в Севастополе не любят НАТО

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ объясняет негативное отношение севастопольцев к НАТО особого рода «исторической памятью» жителей города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета Севастополя, об этом он завил во время встречи с представителями зарубежных СМИ в Севастополе.

«Севастополь - это город, который пережил две сокрушительные обороны в середине XIX и в середине XX века. Город был разрушен полностью, не осталось ни одного целого здания. Какие страны разрушили этот город? Великобритания, Италия, Турция, Франция, Германия. На небольшой территории в годы двух оборон погибло более 300 тыс. человек. Люди, которые живут в городе, помнят, что на нашей земле похоронены все защитники Севастополя», – сказал В.САРАТОВ.

Он также утверждает, что если бы референдум о вступлении Украины в НАТО состоялся сегодня, то более 90% севастопольцев высказались бы против этого шага.

По словам В.САРАТОВА, вступление Украины в НАТО севастопольцы воспримут крайне отрицательно. «Такая позиция обоснована тем, что сегодня в Севастополе живет три четверти русского населения, более 80% считают русский язык родным, все эти люди считают, что блок НАТО направлен против России. Если будут предприняты меры искусственного вступления Украины в НАТО, это вызовет резкое обострение обстановки в Севастополе», – отметил В.САРАТОВ.

Он считает, что если решение о вступлении Украины в НАТО «будет принято без учета мнения украинского народа, в Севастополе будет конфликтное поле, которое неизбежно перерастет в конфликт».

По мнению председателя горсовета, Украине нет необходимости вступать в НАТО, а нужно строить дружественные отношения с Европой и с Россией. «Я не понимаю, зачем в условиях, когда обостряются отношения между США и Россией, Украине браться за защиту границ и интересов американцев против России. Сегодня Россия является ядерной державой, и все эти локальные конфликты неизвестно во что могут перерасти. Страны, которые обладают ядерным оружием, должны нести двойную ответственность перед остальными странами за наращивание напряженности. В моем понимании США такую ответственность не несут», – сказал В.САРАТОВ.