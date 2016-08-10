Экс-депутат Шепелев дал согласие служить ФСБ РФ, его подозревают в госизмене - Матиос (документы)
Военная прокуратура рассказала о работе бывшего депутата Александра Шепелева на российское ФСБ и о том, что в отношении него зарегистрировано уголовное производство по статье "государственная измена".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный прокурор Анатолий Матиос.
По его словам, помимо организации совершения особо тяжких преступлений против личности (заказного убийства), бывший нардеп от БЮТ и партии регионов Александр Шепелев отправился служить в ФСБ России.
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"На основании полученных процессуальным путем документов и доказательств Главной военной прокуратурой (по поручению Генерального прокурора Украины) в отношении Шепєлєва зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 "государственная измена", - говорится в сообщении Матиоса.
Также военный прокурор предоставил копию заявления Шепелева о согласии служить ФСБ РФ.
Как сообщал УНИАН, ранее в ГПУ заявили, что отказ России в экстрадиции бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева связан с его сотрудничеством с Федеральной службой безопасности РФ.