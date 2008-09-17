Левко Лукьяненко ушел от Ющенко со скандалом

Левко ЛУКЬЯНЕНКО сложил с себя полномочия председателя Комиссии по помилованию при Президенте Украины, написав соответствующее заявление на имя главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Свое решение Л.ЛУКЬЯНЕНКО аргументировал тем, что В.ЮЩЕНКО так и не начал новую эпоху в истории Украины, сообщил он УНИАН.

«Вместо посадить бандитов в тюрьмы, Вы их поставили рядом с собой, что почти однозначно с опусканием себя до их уровня», - обращается Л.ЛУКЬЯНЕНКО к Президенту.

Указывая на то, что В.ЮЩЕНКО «окружил себя людьми, которые заботятся не о судьбе Украины, а о своих эгоистичных интересах», Л.ЛУКЬЯНЕНКО апеллирует к Президенту: «Вы потакаете главе Вашего Секретариата, который снижение рейтинга „Нашей Украины" решил лечить не улучшением ее деятельности, а созданием другой партии. Глава Секретариата разослал по областям антиконституционное указание, чтобы руководители выступили с требованием к Президенту установить прямое президентское правление, но Вы должны знать, что такое не предусмотрено Конституцией и является ни чем иным как узурпацией власти».

По мнению Л.ЛУКЬЯНЕНКО, глава государства не воспользовался нынешними высшими полномочиями для наведения порядка в стране, и предоставление более широких прав сегодня несет угрозу национальной безопасности страны.

«Предоставление Вам более широких прав, при нынешнем отсутствии исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти, создало бы в Украине более страшный хаос, которым не преминула бы воспользоваться Москва для превращения Украины в Малороссию. Ваше стремление продлить себе президентские полномочия не честным служением Украине, а различными организационными способами и борьбой против Вашего же помаранчевого правительства и публичное обвинение главы правительства в преступлении - недопустимо», - заявил Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

Политик убежден, что «Президент цивилизованного государства перед тем, как обвинять премьера в преступлениях, дал бы задание следственным органам сначала установить истину, а уже потом выступать публично».

«В море взяточничества и беззакония, в паутине бюрократического дисциплинированного жадного чиновничества обычный человек поднимает голову и задыхается от потери моральных критериев на вершине государственной пирамиды с Вами во главе», - говорится в заявления.

Все вышеупомянутое не дает возможности Л.ЛУКЬЯНЕНКО, как он утверждает, продолжать работать в дальнейшем во главе комиссии.

«В таких обстоятельствах считаю невозможным продолжать выполнение обязанностей председателя Комиссии по помилованию при Президенте Украины ЮЩЕНКО и возвращаю свидетельство», написал Л.ЛУКЬЯНЕНКО.