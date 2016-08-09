Политика РФ направлена на уничтожение коренных народов – заместитель министра информполитики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джапарова сказала во время презентации стратегии публичной дипломатии крымских татар.

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Первый заместитель министра отметила, что российская пропаганда направлена на дезориентацию коренного населения оккупированного Крыма и дискредитацию всего того, что касается Украины.

В этой связи, по ее убеждению, ключевыми задачами в противодействии российской пропаганде должны быть консолидация крымскотатарского сообщества вокруг понимания собственного происхождения и истории, консолидация украинского общества вокруг идеи, что оно имеет право присоединиться к семье цивилизованных стран, а также увеличение уровня осведомленности международного сообщества об крымскотатарский народ как коренной народ Крыма и активная борьба против усилий российской пропаганды относительно делегитимизации статуса крымских татар как коренного народа Крыма и Украины.

"Не секрет, что даже технически крымские татары, в соответствии с российским законодательством, не могут считаться коренным народом, ведь по их дефинициями, это так коварно. Они сначала доводят коренные народы к малочисленности, а затем как только численность такого народа не превышает 50 тысяч, тогда они их считают коренными народами, то есть вся их история, такое имперское отношение направлено на уничтожение коренных народов. А уже потом, когда их совсем мало, они готовы их определять коренными народами и вроде бы имитировать какую-то политику или защиту коренных народов", - подчеркнула Джапарова.

При этом чиновница отметила, что крымские татары не хотят быть коренным народом РФ, даже если бы такое предложение появилось.

"Мы себя идентифицируем как часть Украины, и мы стараемся использовать право на самоопределение, которое дается нам декларации ООН по правам коренных народов на самоопределение в рамках украинского государства", - подчеркнула Джапарова.