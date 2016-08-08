Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ, чтобы остановить ее агрессию против государств-соседей

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с 8-й годовщиной агрессии РФ в Грузии, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Украина подтверждает уважение государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и призывает международное сообщество консолидировать усилия и усилить давление на Россию до полного прекращения агрессии против государств-соседей», - отмечается в заявлении.

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В МИД отметили, что 7 августа исполнилось 8 лет со времени развязывания Россией войны против Грузии, в результате которой под российской оккупацией оказалась большая часть территории суверенной страны.

В заявлении отмечается, что, не получив достаточно жесткой и однозначной реакции международного сообщества на агрессию против Грузии, Россия выбрала следующей мишенью Украину.

«Оккупация регионов Грузии, Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что Россия продолжает грубо нарушать Устав ООН, международное право и свои международные обязательства и представляет угрозу миру и безопасности на всем евроатлантическом пространстве», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го года погибли более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.