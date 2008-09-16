Тимошенко опять пойдет к Ющенко с прошлогодней идеей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО хочет переубедить Президента в необходимости перехода на контрактную армию с 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня в ходе презентации проекта Госбюджета на 2009 год в Октябрьском дворце.

«Мы хотим все-таки переубедить Президента, и для этого у нас есть и бюджет, и все, чтобы все-таки с 1 января срочную службу остановить и перейти на контрактную армию», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что рассчитывает, что Верховная Рада примет закон о переходе на контрактную армию с 1 января 2009 года, и обратилась в Министерство финансов предусмотреть в проекте государственного бюджета на следующий год необходимые для этого расходы.

В тот же день министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отметил, что осуществить переход Вооруженных сил Украины на комплектование военнослужащими контрактной службы до 1 января 2009 года, - невозможно. По словам Ю.ЕХАНУРОВА, для реализации этой задачи в течение нескольких месяцев необходимо набрать около 30 тыс. контрактников. При этом он сообщил, что, например, за весь текущий год количество таких военнослужащих в ВСУ увеличилось всего на 1 тыс. 211 чел. и составило в целом 53 тыс. при потребности в 80 тыс.