Тимошенко думает, что «буря в стакане» ее не зацепит
13:39, 16 сентября 2008Политика
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Произошли не очень симпатичные события...
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее правительство будет работать еще долго, несмотря “на бурю в стакане”, которая происходит сегодня в политической жизни Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе презентации проекта Госбюджета на 2009 год в Октябрьском дворце.
“Сегодня произошли не очень симпатичные политические события. Но я хочу вас заверить, что правительство будет работать продолжительное время, работать успешно. Это буря в стакане, а мы с вами делаем нормальное дело, которое нужно всей стране”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
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