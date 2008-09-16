Тимошенко думает, что «буря в стакане» ее не зацепит

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее правительство будет работать еще долго, несмотря “на бурю в стакане”, которая происходит сегодня в политической жизни Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе презентации проекта Госбюджета на 2009 год в Октябрьском дворце.

“Сегодня произошли не очень симпатичные политические события. Но я хочу вас заверить, что правительство будет работать продолжительное время, работать успешно. Это буря в стакане, а мы с вами делаем нормальное дело, которое нужно всей стране”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.