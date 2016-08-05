Турчинов заявил о долгосрочном характере российской угрозы для Украины

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Долгосрочный характер «российской угрозы» на фоне устойчивых тенденций к росту нестабильности в Европе и в мире формирует внешнюю среду безопасности вокруг Украины и определяет ближайший приоритет национальной безопасности в политике нашего государства», - подчеркнул он.

«За эти два года сделано немало – фактически из руин восстановлены вооруженные силы Украины, происходит постепенная профессионализация нашей армии», - добавил Турчинов.