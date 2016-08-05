Россия испытывает на Донбассе новейшие виды оружия – Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеРоссия поставляет боевикам на Донбассе запрещенное международным правом оружие - депутат

«Опасность ситуации важно осознавать сегодня, когда ситуация на востоке нашей страны существенно обострилась: россияне не только увеличивают количество обстрелов, но используют отдельные районы Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания новейших видов вооружений и современных тактических приемов», - подчеркнул он.

Добавим, сегодня Турчинов также сообщил, что в случае обострения ситуации на Донбассе мобилизация будет объявлена немедленно.