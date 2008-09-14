Представители интеллигенции приготовили обращение к элите

19:35, 14 сентября 2008
Политика
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В УНИАН состоится пресс-конференция

В понедельник, 15 сентября, в 9:30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Обращение представителей украинской интеллигенции к руководителям государства, правительства и всей политической элиты страны”.

Участники – Дмитрий ПАВЛИЧКО, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Павел МОВЧАН, Богдан ГОРЫНЬ.

Адрес: ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Регистрация по редакционным удостоверениям на месте.

 

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