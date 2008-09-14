Наша Украина провела митинг в поддержку Ющенко

Во Львове несколько тысяч сторонников президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в воскресенье собрались возле памятника Тарасу Шевченко для участия в народном вече под лозунгом «Останови измену, поддержи Президента, защити Украину!».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие представители районных организаций партии «Наша Украина» из Самбирского, Воротоцкого, Жовкивского и Бродивского районов Львовской области, а также городов Трускавец и Борислав. Поддержать курс Президента пришли многочисленные делегации от Конгресса украинских националистов, Народного Руха Украины, Украинской народной партии, Христианско-демократического союза и Партии защитников Отчизны.

Стражи порядка плотной границей отделили участников митинга от участников акции БЮТ, со стороны которых в митингующих полетели яйца. Впоследствии мятежников милиционеры вывели из толпы.

Под скандирование «Ющенко да!» народный депутат Украины Андрей ПАРУБИЙ призвал сторонников премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сберечь демократическую коалицию. «Мы верим, что БЮТ опомнится ко вторнику. Ведь очевидно, что народ поддержит ЮЩЕНКО. Верим, что БЮТ пойдет на встречу и сделает все для сохранения демократической коалиции», - отметил А.ПАРУБИЙ.

Председатель львовской областной организации УНП, депутат Львовского облсовета Богдан КОЗАК, обращаясь к собравшимся, призвал их «безотлагательно создать Блок Виктора Ющенко, не ожидая начала избирательной кампании».

«Второго сентября в Украине произошел антиконституционный переворот. Мы видим, как косой украиночки - все поняли, о ком речь, были задурены многие люди. Мы поддерживаем курс президента Виктора ЮЩЕНКО и будем отстаивать его», - отметил он.

По его словам, уже в понедельник во Львове соберутся лидеры политических сил для обсуждения основ создания Блока Виктора Ющенко.

Вместо этого председатель областной организации партии «Наша Украина» Петр ОЛИЙНИК заявил, что он не является сторонником блоков «с многогетьманством», а будет отстаивать создание одной партии, в которую вольются все политические силы в поддержку В.ЮЩЕНКО.

Комментируя развитие возможных событий вторника, П.ОЛИЙНИК выразил надежду, что он станет днем понимания, а не «армагедоном коалиции».

В завершение вече была принята резолюция, в которой его участники выразили решительный протест против действий БЮТ, КПУ и Партии регионов, «пытающихся осуществить государственный переворот», и требуют от БЮТ «осудить агрессию России в Грузии и упразднить все законы, принятые в заговоре с Партией регионов».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе львовской милиции, на охране мероприятий было задействовано около 400 стражей порядка. Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано.