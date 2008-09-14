Сторонники Ющенко сорвали митинг БЮТ во Львове

Народное вече сторонников премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня во Львове началось под бурное скандирование “Юлю прочь!” и “Позор!”.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом несколькотысячная толпа сторонников Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО встретила начало народного вече, инициированного львовской областной организацией партии “Батькивщина”, не давая возможности выступить народным депутатам от БЮТ.

После выступлений народного депутата, председателя областной организации партии “Батькивщина” Ивана ДЕНЬКОВИЧА и народного депутата Михаила КОСИВА исчезла электроэнергия и выступления вообще прекратились.

“Мы были готовы к тому, что нам будут сегодня устраивать провокации. Председатель областной организации партии “Наша Украина” Петр ОЛИЙНИК заплатил деньги, привез людей из районов, преследуя одну цель – сорвать наше вече. Подачу электроэнергии нам также прекратили “нашеукраинцы”, которые руководят городом”, - заявил журналистам И.ДЕНЬКОВИЧ.

После включения автономного генератора подачи тока представители БЮТ пытались продолжить вече, однако в это время на площади возле памятника Тарасу Шевченко, где собралось всего около 4 тысяч сторонников “Нашей Украины”, БЮТ и ВО “Свободы”, между собравшимися начались столкновения, были сломаны и исполосаны флаг БЮТ и один стяг УНА-УНСО. Стражи порядка разделили сторонников разных политических сил и вывели из толпы участников беспорядков.

Обращаясь к собравшимся на площади, народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ под скандирование “Позор Юле!” заявил: ”Когда кто-то не может ничего изменить, он берет криком. Но вы криком государства не построите”.

А.ШКИЛЬ посоветовал скандирующим “пойти выпить пива, которое возобновляет голосовые связки”.

На этом митинг представителей БЮТ был завершен и началась трансляция украинских песен, которые фактически заглушили начало митинга “Нашей Украины”, который проводится с противоположной стороны площади возле памятника Т.Шевченко.